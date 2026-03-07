В США отреагировали на передачу Россией разведданных Ирану: "Это неважно"

Опубликовано: 07.03.2026 09:45 , Обновлено: 07.03.2026

Дональд Трамп назвал глупым вопрос о том, предоставляет ли Россия разведывательную помощь Ирану. Президента США спросили об этом на круглом столе по вопросам студенческого спорта.

“Это легкая проблема по сравнению с тем, чем мы занимаемся здесь [на круглом столе]. Какой глупый вопрос, чтобы задавать его сейчас. Мы говорим совсем о другом” , — ответил Трамп.

Глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на тот же вопрос, заявил, что США «все отслеживают».

“Наши командиры осведомлены обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, почему они с ними общаются, насколько точна эта информация и как мы учитываем это в наших боевых планах. Наш командующий Центральным командованием знает, что происходит”, — сказал министр.

По его словам, «любые действия, которые не должны происходить, будь то публично или в неофициальном порядке, встречают решительное противодействие».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала комментировать сообщения из СМИ, добавив: «Честно говоря, не имеет значения, имело место подобное или нет».

Накануне издание The Washington Post написало, что Россия, по всей видимости, передает Ирану разведывательную информацию с координатами американских военных объектов, в том числе кораблей и самолетов.