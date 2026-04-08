В США оценили «уровень некомпетентности» Трампа и «историческую победу Ирана»

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.04.2026 08:16 , Обновлено: 08.04.2026

Политики и обозреватели в США успели назвать соглашение Трампа о перемирии с Ираном не только победой Тегерана, но и свидетельством полной некомпетентности Белого дома. И все это на фоне противоречащих друг другу заявлений Вашингтона и Тегерана о полной победе.

Политический консультант и бывший представитель Госдепартамента США Нед Прайс оценил условия перемирия США и Ирана как неудачу для властей США, которые не смогли в ходе войны добиться своих целей.

«Война, по всей видимости, заканчивается тем, что Иран контролирует Ормузский пролив и снимает санкции США в отношении иранской нефти. Если это станет новой нормой, мы потратим огромные средства, деньги и ресурсы, чтобы оставить иранский режим в стратегически более сильном положении по ключевым направлениям», - написал он.

В свою очередь, Крис Мерфи, сенатор США от штата Коннектикут, считает, что Дональд Трамп «только что согласился передать Ирану контроль над Ормузским проливом, что стало исторической победой для Ирана».

«Уровень некомпетентности поражает и вызывает глубокую скорбь. Что, чёрт возьми, происходит?» - написал он в соцсети X.

Адам Кинзингер, старший политический комментатор канала CNN и бывший конгрессмен от республиканцев, подвёл итог полуторамесячной войны: «Я правильно веду подсчеты? До войны у Ирана было 1000 фунтов урана (обогащенного ядерного материала), и Ормузский пролив был открыт. А теперь у Ирана 1000 фунтов урана, и Ормузский пролив может открыться, но Иран будет взимать огромную пошлину».

«Это план Ирана из 10 пунктов, который Трамп принял как “работоспособную основу для переговоров”. Не сомневайтесь: это крупнейшее стратегическое поражение, понесенное США с момента их становления в качестве сверхдержавы», - написал британский обозреватель Оуэн Джон, представив план Ирана:

Гарантия того, что Иран больше не подвергнется нападению.

Постоянное прекращение войны, а не просто перемирие.

Прекращение израильских ударов по Ливану.

Снятие всех санкций США в отношении Ирана.

Прекращение всех региональных боевых действий против союзников Ирана.

Иран вновь откроет Ормузский пролив.

Иран введет сбор в размере 2 млн долларов за каждое судно, проходящее через пролив.

Иран будет делить эти сборы с Оманом.

Иран установит правила безопасного прохода через Ормузский пролив.

Иран будет использовать сборы за проход через пролив на восстановление вместо репараций (возмещения ущерба).

Победили все?

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила во вторник, что Соединенные Штаты «достигли и превзошли свои основные военные цели за 38 дней» в ходе операции «Эпическая ярость».

«Это победа для Соединенных Штатов, которую завоевали президент Трамп и наши невероятные военные, - написала Ливитт. - С самого начала операции “Эпическая ярость” президент Трамп предполагал, что операция продлится 4-6 недель».

Однако и в Иране заявили о своей победе над США.

Власти Ирана объявили о своей победе над Соединенными Штатами в заявлении, опубликованном государственными СМИ. Там настаивают, что мирный план Ирана предполагает «продолжение иранского контроля над Ормузским проливом, принятие обогащения урана и отмены всех первичных и вторичных санкций».

«Следует отметить, что принятие такой резолюции сделает все эти соглашения обязательными для исполнения в соответствии с международным правом и станет значительной дипломатической победой для иранского народа», — говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ Ирана), с которым ознакомилось издание Times of Israel.

Также главный орган безопасности Ирана прямо назвал перемирие победой.