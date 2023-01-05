В США объяснили, почему не хотят передавать Украине танки Abrams

Опубликовано: 05.01.2023 08:55 , Обновлено: 05.01.2023

Белый дом упорно отказывается от передачи Украине своих основных танков Abrams. При этом там готовы выдать ВСУ бронетранспортеры и другую технику. Об этом сообщило издание The Washington Post.

“Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью”, - передает газета слова одного из своих анонимных источников. (Для сравнения - один из самых массовых танков, используемых ВСУ - Т-72 - весит 42 тонны. Танк “Оплот” - 51 тонну).

Там напомнили, что “Абрамсы подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания”, говорится в статье. Газета напоминает, что данные танки настолько тяжелы, что президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США 2019 года - на том основании, что их гусеницы из стальных пластин разрушат улицы Вашингтона.