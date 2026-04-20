В США мужчина убил 8 детей

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Опубликовано: 20.04.2026 07:53 , Обновлено: 20.04.2026

В штате Луизиана в США в результате стрельбы погибли восемь детей, сообщают американские СМИ. Подозреваемый был застрелен полицией во время погони.

Власти штата сообщили, что полиция работает на месте происшествия и расследует обстоятельства случившегося. Однако первоначальные сообщения указывают на то, что трагедия стала результатом бытового конфликта.

Как сообщает Associated Press, стрельба произошла около 6:00 утра по местному времени в воскресенье в Шривпорте, третьем по величине городе Луизианы.

Начальник местной полиции Уэйн Смит сообщил, что возраст пострадавших варьировался от одного до примерно 14 лет. Он добавил, что в общей сложности были ранены десять человек.

«Некоторые из детей, получивших ранения, были родственниками подозреваемого», — сказал он. «Это масштабное место преступления, непохожее ни на что, что большинство из нас когда-либо видели», — добавил он.