В США мужчина убил 8 детей
В штате Луизиана в США в результате стрельбы погибли восемь детей, сообщают американские СМИ. Подозреваемый был застрелен полицией во время погони.
Власти штата сообщили, что полиция работает на месте происшествия и расследует обстоятельства случившегося. Однако первоначальные сообщения указывают на то, что трагедия стала результатом бытового конфликта.
Как сообщает Associated Press, стрельба произошла около 6:00 утра по местному времени в воскресенье в Шривпорте, третьем по величине городе Луизианы.
Начальник местной полиции Уэйн Смит сообщил, что возраст пострадавших варьировался от одного до примерно 14 лет. Он добавил, что в общей сложности были ранены десять человек.
«Некоторые из детей, получивших ранения, были родственниками подозреваемого», — сказал он. «Это масштабное место преступления, непохожее ни на что, что большинство из нас когда-либо видели», — добавил он.