В США, Израиле и Иране раскрыли данные о потерях первого дня войны

Опубликовано: 01.03.2026 09:52 , Обновлено: 04.03.2026

Стороны конфликта на Ближнем Востоке отчитались о потерях за первые сутки противостояния. Цифры, озвученные Израилем, США и Ираном, невозможно проверить, однако они все равно могут свидетельствовать о масштабах потерь.

Так, Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в результате ответных иранских ударов ни один американский солдат не был убит, ни одно судно ВМС США не было повреждено, а материальный ущерб был минимальным и не повлиял на оперативную способность.

По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате ударов США и Израиля по всей территории Ирана погибли более 200 человек и более 700 получили ранения. Неизвестно, включают ли эти цифры погибших среди военных или речь идет только о гражданских.

В свою очередь, в Израиле сообщили об одном погибшем и по меньшей мере 20 раненых в результате попадания иранской ракеты в несколько зданий в центре Тель-Авива.

Представитель израильской армии призвал жителей не фотографировать и не распространять изображения мест попадания ракеты, ссылаясь на ограничения в сфере безопасности.

Иран также запускает беспилотники и ракеты в направлении Бахрейна, Кувейта, Катара, Ирака, Саудовской Аравии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — стран, где расположены американские военные объекты. Государственные СМИ ОАЭ сообщили об одном погибшем в Абу-Даби. Также есть раненые, но случаи единичные.