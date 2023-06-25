В США грузовой поезд с опасными химикатами рухнул с моста в реку

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Опубликовано: 25.06.2023 13:42 , Обновлено: 25.06.2023

В американском штате Монтана 24 июня обрушился железнодорожный мост через реку Йеллоустоун. В тот момент по нему проходил грузовой поезд. В результате в реке оказались несколько вагонов с опасными химикатами.

Согласно официальному заявлению компании-перевозчика Montana Rail Link, в трёх сошедших с рельсов вагонах перевозили горячий асфальт, ещё в четырёх вагонах была расплавленная сера. Кроме того, в составе поезда были два вагона с гидросульфатом натрия, опасным веществом, которое при взаимодействии с водой выделяет токсичный сернистый ангидрид.

Однако, как заявил в эфире телеканала ABC News директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Йеллоустоун К.С. Уильямс, это опасное вещество в реку не попалось. Власти заявили о том, что на качество питьевой воды в округе железнодорожная катастрофа не повлияла.

Местные чиновники заявили, что непосредственной угрозы от ЧП для жителей близлежащих населённых пунктов нет, а сейчас «принимаются все необходимые меры предосторожности» на водоочистных и ирригационных сооружениях, однако на реке пока запретили ловить рыбу и купаться.