Опубликовано: 27.12.2022 08:36 , Обновлено: 27.12.2022

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что в Вашингтоне планируют убийство российского президента Владимира Путина путем «обезглавливающего удара».

Он утверждает, что некие «неназванные официальные лица» Пентагона «фактически пригрозили нанести по Кремлю “обезглавливающий удар», что означает физическое устранение Путина.

«Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», — пригрозид Лавров.

Как заметили в BBC, эти слова главы МИД РФ совпадают с информацией, опубликованной в статье Newsweek за 29 сентября, во время угроз Кремля применить ядерное оружие.

В материале обсуждали, что сделает США в ответ. Например, источники заявляли, что, скорее всего ,Вашингтон не будет отвечать ядерным ударом, если только РФ не атакует сами штаты. Собеседники Newsweek допустили, что США могут ответить «обезглавливающим ударом, чтобы убить Путина в сердце Кремля».

Журналисты пишут, что тогда российское посольство в США возмутилось публикацией.