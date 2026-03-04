В Средиземном море загорелся российский танкер с газом

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2026 08:13 , Обновлено: 04.03.2026

В Средиземном море, недалеко от берегов Ливии, 3 марта загорелся грузовой танкер Arctic Metagaz, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ). По данным источников агентства Reuters в сфере морской безопасности, танкер шёл под российским флагом и находился в санкционных списках США и Великобритании.

По информации Reuters, которое сослалось на сообщение вооруженных сил Мальты, после разгоревшегося пожара экипаж судна смог покинуть танкер на спасательной шлюпке. Их нашли в безопасности в зоне поисково-спасательной операции в Ливии. Видео с горящим танкером появилось в соцсетях.

Вооруженные силы Мальты заявили, что получили сигнал бедствия о судне и обнаружили его, не вдаваясь в подробности о состоянии судна.

“В ходе поисковой операции выжившие были обнаружены в спасательной шлюпке на территории Ливийской гавани. Сообщается, что все члены экипажа благополучно находятся на борту шлюпки”, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook.

Российская компания, которой официально принадлежит танкер, ООО «СМП Техменеджмент», российский производитель СПГ «Новатэк» и Министерство транспорта России новость о потере очередного танкера “теневого флота” России пока никак не комментировали.

Агентство Reuters также привело слова неназванного источника, который заявил, что судно могло быть атаковано военно-морским беспилотником, вероятнее всего - украинским. Впрочем, доказательств того, что подрыв танкера - дело рук украинских военных и их морских дронов, на данный момент нет. Сами украинцы пока эту информацию никак не комментировали.