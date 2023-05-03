В Совбезе РФ заподозрили Белый дом в желании переселиться в Сибирь, чтобы спастись от вулкана

Опубликовано: 03.05.2023 12:53 , Обновлено: 03.05.2023

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 2 мая, что власти США и других стран Запада вынашивают планы о переселении своих граждан в Сибирь. Все из-за активности вулкана в Йеллоустоуне на территории Америки.

“Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год”, - заявил российский высший чиновник в интервью “Известиям”.

По его словам, именно из-за угрозы извержения вулкана “англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом”. По мнению Николая Патрушева, “некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь”.

[info_b]Хартленд (англ. Heartland — «сердцевина», срединная земля; от heart — сердце + land — земля) — массивная северо-восточная часть Евразии (сейчас значительная часть на территории России, окаймляемая с юга и востока горными системами, однако её границы различными исследователями определяются по-разному.[/info_b]