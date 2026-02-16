В соседнем с Беларусью российском регионе часть жителей осталась без тепла и света

Опубликовано: 16.02.2026 08:56 , Обновлено: 16.02.2026

Ночью с 15 на 16 февраля два российских города, Белгород и Брянск, подверглись ответным обстрелам со стороны Украины. В результате атаки пострадали энергетические объекты в двух областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после атаки сообщил о «серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры» и так страдающего от нехватки тепла и электричества региона.

В соседней с Беларусью Брянской области накануне вечером из-за ударов по объектам энергетики в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске прекратилось тепло- и энергоснабжение. При этом в регионе во время атаки ВСУ (Вооруженных сил Украины) сбили более 150 беспилотников.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил: «Все аварийные бригады находятся на своих местах. Идет подключение резервных мощностей».

Напомним, что тепло- и электростанции Украины подвергаются атакам уже несколько лет. В официальных сообщениях Минобороны России объясняет удары по критической для поддержания тепла и света инфраструктуре в Украине желанием снизить военный потенциал. ВСУ начали обстрелы ТЭЦ в России в последние месяцы.

«Мы им говорили, что они должны понять: если они хотят нам устраивать блэкауты — мы будем делать то же самое», — объяснил новую стратегию ВСУ президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее на данный момент без тепла в столице Украины, Киеве, остаются около 500 домов, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, коммунальщики уже восстановили подачу теплоносителя в 2100 домов из 2600, которые были без отопления с момента обстрела 12 февраля. Ранее мэр Киева заявил о том, что Киев стоит в шаге от гуманитарной катастрофы.