В Соледаре продолжаются тяжелые бои — Минобороны Украины

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Опубликовано: 11.01.2023 16:07 , Обновлено: 11.01.2023

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 11 января заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. А что говорят в России?

«После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», — сказала Маляр.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские военные заблокировали Соледар с южного и северного направления. В ведомстве утверждают, что в городе находятся штурмовые отряды, которые «вступили в столкновение с подразделениями ВСУ».

А по информации The Wall Street Journal, Украина несет большие потери на фронте Бахмут-Соледар, быстро истощая силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления.

Издание пишет, что западные и украинские официальные лица, а также военные и аналитики все больше беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Бахмут «на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями».

Тем временем в Сети появились новые фото из Соледара:

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