В соцсетях появилось видео горящего моста в китайской Аньхой — «Репетиция конца света»
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В китайской провинции Аньхой после ДТП загорелся мост. Зрелище впечатлило как местных жителей, так и пользователей соцсетей. Там даже назвали произошедшее «репетицией конца света».
Пожар начался после ДТП с грузовиком, который перевозил силиконовое масло.
«Зеваки аньхоели от такого зрелища», «Проводят репетицию конца света», «Сплошная дорога в ад», — прокомментировали видео в соцсетях.
Ранее Телеграф писал, что в китайском городе Чанша в пятницу, 16 сентября, произошел сильный пожар в небоскребе China-telecom.