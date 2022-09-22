В соцсетях появилось видео горящего моста в китайской Аньхой — «Репетиция конца света»

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2022 15:17 , Обновлено: 22.09.2022

В китайской провинции Аньхой после ДТП загорелся мост. Зрелище впечатлило как местных жителей, так и пользователей соцсетей. Там даже назвали произошедшее «репетицией конца света».

Пожар начался после ДТП с грузовиком, который перевозил силиконовое масло.

«Зеваки аньхоели от такого зрелища», «Проводят репетицию конца света», «Сплошная дорога в ад», — прокомментировали видео в соцсетях.

Ранее Телеграф писал, что в китайском городе Чанша в пятницу, 16 сентября, произошел сильный пожар в небоскребе China-telecom.

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