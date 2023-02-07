В СНБО Украины объявили о разработанном оружии для ударов в глубине России

Опубликовано: 07.02.2023 14:40 , Обновлено: 07.02.2023

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что у его страны есть вооружения, способные наносить удары в глубине территории России. Однако не уточнил, что он имеет в виду.

“Что касается российской территории, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. У нас есть такое оружие? Да, есть”, - сказал Алексей Данилов.

Ранее в западных и украинских СМИ появилась информация, что страны ЕС и США запретили властям Украины наносить их дальнобойным оружием удары по территории России. Позднее и министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина не будет наносить удары по РФ ракетами GLSDB, которые имеют дальность 150 км. В то же время Запад и Киев не читают территорию Крыма или Донбасса российскими.

Какое украинское оружие может бить далеко

Ну самом деле, на вооружении ВСУ есть советские комплексы “Точка-У” , которые могут бить на дальность до 120 километров. Точно неизвестно, сколько их осталось у Украины.

Также в Украине разрабатывался свой комплекс “Ольха” . Его дальность составляет 70-120 километров. Однако неизвестно, сколько их есть на вооружении у ВСУ. Разработка и производство комплексов сталкивалось с задержками и недофинансированием.

Массовое производство планировалось начать с 2021 года. Известно, что в конце 2019 года в войска была поставлена первая серийная партия из 100 ракет. Вторая партия из 28 ракет поставлена в марте 2020 года.

В КБ “Луч” весной 2022 года сообщили о боевом примении комплексов. По их данным, армия Украины совершила около 50 точных ударов ракетами Р624 «Ольха» (дальность таких боеприпасов - до 70 километров) по скоплениям российских войск.

Также в Украине разрабатывался тактический комплекс “Гром 2” , способный наносить удары на расстоянии от 50 до 500 километров. Его прототипы фигурировали на фото и в статьях на протяжении 2013-19 годов. Однако, поступили ли они на самом деле в ВСУ, неизвестно.

Также в Укроборонпроме сообщали о БПЛА, способных наносить удары на расстоянии до 1000 км. Однако подтверждений их разработки и поступления на вооружение ВСУ пока нет.

Известно также о том, что для ударов по российским аэродромам стратегических бомбардировщиков на расстоянии около 500 км от границы украинцы использовали модифицированные советские беспилотники. Но сколько их осталось у Украины также неизвестно.