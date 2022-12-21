В СНБО Украины назвали месяцы, когда все решится

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.12.2022 17:53 , Обновлено: 21.12.2022

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью "Голосу Америки", что россияне не смогут победить Украину, но война продолжится.

“Мы понимаем, что на сегодняшний день возможностей Российской Федерации победить нас в открытом бою не существует. Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, которая загнана в тупик, является наиболее опасной”, - заявил глава СНБО Украины.

По его словам, ВСУ готовятся “очень активно” к ближайшим месяцам двум-трем, которые могут быть решающими.

“Потому что сейчас Российская Федерация с учетом того, что она не хочет воспринимать позицию всего мирового сообщества и понимать, что ей нужно уже сейчас отойти для того, чтобы как можно меньше было последствий непосредственно для своей страны, они будут продолжать идти, потому что они поставили все на кон”, - уверен Алексей Данилов.

В свою очередь, глава Луганской области Украины Сергей Гайдай пообещал “подарки” от ВСУ ещё до нового года.

“Вся линия фронта, все населенные пункты, они все полностью заполнены, все дома заполнены российскими военными. Сейчас погода уже минусовая – земля замерзла, техника может свободнее передвигаться, поэтому сейчас боевые действия на линии фронта, они ускорятся. Ждем, что действительно к Новому году Вооруженные силы Украины смогут хорошими новостями нас поздравить”, – заявил Сергей Гадай