В СНБО Украины анонсировали удары по Приморскому краю России

Опубликовано: 28.12.2022 09:48 , Обновлено: 28.12.2022

Глава Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Россия эвакуировала свои стратегические бомбардировщики с аэродрома в Энегельсе, располагающегося в 700 километрах от границы с Украиной, ещё дальше.

“Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока”, – сказал Алексей Данилов в эфире национального телемарафона Украины.

По словам главы СНБО Украины, у России уже осталось не так много таких бомбардировщиков.

На данный момент, власти Украины не объявляли о наличии вооружений, способных бить по целям далее 1000 километров. Да и на такое расстояние гипотетически могут передвигаться только БПЛА, аналоги иранских, о разработке и первых испытаниях которых сообщили только осенью в Укроборонпроме. Никаких свидетельств применения новых беспилотников пока предъявлено не было ни Украиной, ни Россией.