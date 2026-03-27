В Словакии полиция завела дело о госизмене на премьера Фицо

Опубликовано: 27.03.2026 10:41 , Обновлено: 27.03.2026

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьера страны Роберта Фицо. Заявление о возможном преступлении подала оппозиция ещё 13 тыс человек.

“Месяц назад я подал заявление в полицию против Фицо по обвинению в государственной измене и других преступлениях. Помимо моих коллег из SaS, к этому заявлению присоединились более 13 тысяч человек, что сделало его крупнейшим в истории [страны]”, — сообщил глава оппозиционной партии SaS Бранислав Грелинг.

По его словам, заявление было передано из генеральной прокуратуры в региональную, а затем в полицию, которая в настоящее время проводит расследование.

Грелинг обвинил премьер-министра в возможном злоупотреблении властью, госизмене, преступлениях против человечности и даже причастности к терроризму в связи с решением Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

“Имелось злоупотребление властью. Необходимо проверить, было ли его решение принято в координации с тем, что говорит Россия, что, на наш взгляд, вызывает тревогу”, — отметила бывший министр юстиции и депутат от партии «Словакия за независимость» Мария Коликова