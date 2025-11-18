В Словакии десятки тысяч людей вышли на протест после ссоры Фицо со студентами

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Опубликовано: 18.11.2025 10:32 , Обновлено: 18.11.2025

В воскресенье вечером на площади Свободы в Братиславе прошли две крупные акции протеста: сначала демонстрация оппозиции «Ноябрь у нас не отберут», а затем гражданский протест «Мир в Украине». Оба мероприятия были приурочены к 17 ноября.

17 ноября в Словакии это государственный праздник "День борьбы за свободу и демократию". В этот день чтят память двух событий: студенческих демонстраций 1939 года против нацистской оккупации и начала Бархатной революции 1989 года в Чехословакии, которая положила конец коммунистическому режиму. По всей стране проходят торжественные церемонии, возложения цветов к мемориалам и общественные дискуссии о важности свободы и прав человека.

Но людей собралось много и из-за поведения главы правительства Словакии Роберта Фицо, который во время выступления перед студентами кричал на них и угрожал.

По оценкам местных СМИ, на акции вышли общим числом 50 000 человек. Для города с населением в 475 тыс человек - это значительная цифра.

По словам пришедших людей, сообщило издание Novinki.cz, огромной ошибкой премьер-министра Словакии стало его нападение на студентов во время дебатов в Попраде в пятницу, когда он отправил их «воевать на Украину».

Протест оппозиции под лозунгом «Ноябрь у нас не отнимут» был организован политическими партиями «Прогрессивне словенско», SaS, KDH и «Демократы».

Что произошло на встрече со студентами?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в город Попрад, чтобы принять участие в дискуссии со студентами. Он и так перенес мероприятие из-за оскорбительных плакатов в свой адрес, а тут ещё студенты устроили ему настоящую обструкцию.

Во время лекции премьер-министра часть студентов в знак протеста покинули аудиторию, звеня ключами.

[inf]Звон ключами — это традиционный символ молчаливого протеста в Словакии со времён Бархатной революции. [/inf]

В то время как часть студентов оставалась в помещении, около тридцати молодых людей в чёрном демонстративно вышли из неё. Это произошло после того, как Фицо кричал на несогласных с ним студентов и призвал ехать воевать в Украину.