В Швейцарии на Новый год прогремел взрыв. Число погибших может исчисляться десятками

🎥 Видео

Опубликовано: 01.01.2026 12:06 , Обновлено: 01.01.2026

Неустановленное число человек погибло во время взрыва в переполненном ресторане на роскошном альпийском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Также есть сообщения о раненых.

«Пожар начался около 1:30 ночи этим утром в баре под названием Le Constellation, когда люди праздновали Новый год», — сообщил в четверг представитель полиции Гаэтан Латион.

















На момент инцидента в здании находилось более ста человек. «Мы видим много раненых и погибших», — добавил представитель полиции. Заведение всего могло вместить более 300 человек.

Кран-Монтана расположена на юго-западе Швейцарии и является популярным местом отдыха и «всемирно известным горнолыжным курортом с большим количеством туристов».

Пока власти отказываются назвать точное число жертв. Известно, что многие выжившие получили ожоги. В свою очередь, телеканал Sky News сообщил, что погибло по меньшей мере 10 человек, а некоторые местные СМИ утверждают, что эта цифра может быть выше.

В первых сообщениях местные СМИ действительно сообщали о взрыве, но в заявлении полиции пока речь идёт о «пожаре неустановленной причины».

На фотографиях, опубликованных швейцарскими СМИ, было видно горящее здание и представителей службы экстренной помощи.

«Проводится масштабная операция по ликвидации последствий», — говорится в заявлении полиции.