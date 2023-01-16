В Севастополе похвалились 10 сбитыми украинскими БПЛА
Над Черным морем возле Севастополя 16 января сбили 10 из 10 украинских беспилотников. Об этом утверждает назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, «никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали».
«В городе все спокойно», — подчеркнул он.
Судя по его сообщениям, атака дронов продолжалась утром 16 января около часа.
Тем временем местные жители сообщили, что слышали взрывы в районе аэропорта Бельбек. А в Сети появились фото и видео из Севастополя, предположительно, после работы ПВО:
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В свою очередь Киев эту информацию не комментировал.