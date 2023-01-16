В Севастополе похвалились 10 сбитыми украинскими БПЛА

Опубликовано: 16.01.2023 14:56 , Обновлено: 16.01.2023

Над Черным морем возле Севастополя 16 января сбили 10 из 10 украинских беспилотников. Об этом утверждает назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, «никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали».

«В городе все спокойно», — подчеркнул он.

Судя по его сообщениям, атака дронов продолжалась утром 16 января около часа.

Тем временем местные жители сообщили, что слышали взрывы в районе аэропорта Бельбек. А в Сети появились фото и видео из Севастополя, предположительно, после работы ПВО:

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/86013”]

В свою очередь Киев эту информацию не комментировал.