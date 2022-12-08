В Сенате США признали действия России в Украине «геноцидом»

Опубликовано: 08.12.2022 09:42 , Обновлено: 08.12.2022

Комитет по международным отношениям Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине «геноцидом». Об этом сообщили на сайте комитета 7 декабря.

В резолюции осудили Россию «за совершение актов геноцида против народа Украины» и призвали США вместе с НАТО и ЕС продолжать поддерживать Киев.

А еще в документе сказано о поддержке «трибуналов и международных уголовных расследований для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид».

Кроме того, комитет предложил президенту США Джо Байдену ввести «глобальные санкции» против тех, кто причастен к «геноциду» украинцев.

Резолюцию внесли в Сенат еще в июле 2022 года. Авторами выступили Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд.

«Путин своими действиями и словами невероятно четко дал понять, что его цель — стереть существование украинского народа. Я воочию видел его жестокость в Ирпене и Киевской области», — сказал Риш.

Ранее Телеграф писал, что в конце июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию страной-спонсором терроризма. В качестве обоснования этого решения в документе указаны «преступные действия Кремля» во время войн в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине, сообщила в четверг газета New York Times.

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