В Самаре завхоз украла у фирмы 112 тысяч пачек бумаги на 24 млн. рублей. На что потратила?

Опубликовано: 15.12.2023 19:29 , Обновлено: 15.12.2023

Главный специалист отдела хозяйственного обеспечения одной самарской организации, 30-летняя женщина, с мая 2020 года по октябрь 2021-го похитила у своей фирмы 112 тысяч пачек офисной бумаги, общая стоимость которой, по материалам правоохранительных органов, превысила 24 миллиона рублей. И эти деньги не положила мертвым грузом.

Молодая женщина купила роскошную квартиру и люксовый автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC, сообщили самарские СМИ.

В итоге ею заинтересовались правоохранительные органы. Но женщина об этом прознала, быстро продала свое имущество по заниженной цене и скрылась. Ее местонахождение для полиции до сих пор остается неизвестным.

Беглянку объявили в международный розыск, сообщил источник. По российским законам, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC. Фото иллюстративное.

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