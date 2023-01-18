В рухнувшем на детский сад вертолете был глава МВД Украины и его замы

Опубликовано: 18.01.2023 11:25 , Обновлено: 18.01.2023

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в разбившемся на территории детского сада вертолета был глава МВД Украины и два его сотрудника. Они погибли. Кроме того, известно еще о 13 жертвах.

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра [Евгений Енин] и государственный секретарь [Юрий Лубкович]», — написал Клименко в своем Facebook.

Также он сообщил, что по последним данным, всего погибло 16 человек. Из них двое детей. 9 человек находились на борту самолета.

Кроме того, пострадали 22 человека, из них 10 детей.

Обновлено Число жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек, — МВД.

В свою очередь спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что вертолет выполнял задание Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Случилась такая неприятная ситуация», — сказал он.

На вопрос ведущего о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, он ответил утвердительно.