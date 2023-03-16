В Ростове загорелось здание ФСБ

🎥 Видео

Опубликовано: 16.03.2023 13:08 , Обновлено: 15.11.2024

В российском Ростове-на-Дону 15 марта произошел пожар в здании Пограничного управления ФСБ на улице Сиверса. В Сети появились видео, как над ним поднимаются большие клубы дыма.

По словам очевидцев, они услышали перед пожаром громкий звук взрыва. А живущие недалеко люди утверждают, что в окнах их квартир задрожали стёкла.

По информации телеграм-канала Mash, «загорелись склады с материально-техническим обеспечением». СМИ также пишут, что на место выехали 20 подразделений пожарных.

Официально информацию о пожаре власти РФ не комментировали. Причины пожара пока также неизвестны.

Обновлено 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило,) что причиной пожара стала детонация боеприпасов, хранившихся в здании

Тем временем в Сети появилось несколько видео с места происшествия.

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