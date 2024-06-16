В российском Ростове шесть обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО

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Опубликовано: 16.06.2024 12:20 , Обновлено: 16.06.2024

В российском Ростове-на-Дону шесть обвиняемых, которых содержали в одной из камер областного следственного изолятора (СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области), утром в воскресенье, 16 июня, взяли в заложники двух надзирателей - начальника оперативного управления подполковника Александра Богму и младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1.

Обновлено К 12 часам стало известно о ликвидации всех шестерых захватчиков. По данным Telegram-канала Shot, в результате штурма СИЗО спецназом все они были ранены трое были в сознании, но скончались ещё до приезда скорой.

По данным российской службы исполнения наказаний, само учреждение продолжает работать в штатном режиме, а обстановка на месте “контролируемая”.

“На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников”, - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным РИА “Новости”, которое сослалось на собственный источник в правоохранительных органах, мужчины, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО, были задержаны по обвинениям, связанным с террористической деятельностью. Теперь каждому из них грозит ещё одна уголовная статья - за захват заложников.

По данным источника, захватчики вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что в арсенале захватчиков есть также ножи. Канал также опубликовал несколько фотографий, на которых, как утверждается, изображены захватчики и два их заложника, а также короткое видео, на котором видна группа преступников.

По данным Baza, мужчины, организовавшие захват, связаны с террористической организацией ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России. Как минимум трое из них в декабре 2023 года были осуждены за участие в ИГИЛ и подготовку теракта. Тогда их обвинили в планировании захвата здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

По предварительной информации, преступники потребовали предоставить им машину, оружие и возможность беспрепятственно покинуть СИЗО. В этом случае, по данным Baza, они готовы отпустить заложников целыми и невредимыми.

Telegram-канал также сообщил, что сам захват заложников в СИЗО Ростова преступники планировали в течение нескольких месяцев и получили для этого помощь извне от неназванных “кураторов”. Известно, что шестерых преступников (по некоторым данным - их семеро) содержали в разных камерах. Как им удалось при этом совместно организовать побег с захватом заложников, ещё предстоит выяснить следователям.