В российском Новосибирске крыша ТЦ обрушилась под тяжестью снега - есть жертвы

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Опубликовано: 22.01.2026 08:29 , Обновлено: 31.03.2026

В российском Новосибирске 21 января произошло серьёзное ЧП - обрушилась крыша одного из торговых центров. Под завалами оказались люди: один человек погиб, ещё двое получили серьёзные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Уже известна причина, приведшая к трагедии, и некоторые неприглядные подробности о самом ТЦ.

Трагический инцидент произошёл в Первомайском районе Новосибирска, на улице Наумова, 26, и попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным российскими СМИ, крыша двухэтажного здания, в котором располагался супермаркет «Ярче», в буквальном смысле сложилась пополам. Общая площадь обрушения превысила 600 кв. метров.

Из-под завалов спасатели вынесли трёх пострадавших. Одного из них медикам не удалось спасти - мужчина скончался во время реанимационных мероприятий. Ещё две женщины получили переломы. Одну из них после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, вторую, с травмами средней степени тяжести, оставили лечиться в травматологии.

В МЧС уже озвучили причину обрушения — здание из металлоконструкций не выдержало снежной нагрузки на кровлю.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





































Милиция уже задержала владельца обрушившегося ТЦ - местного предпринимателя Сергея Туркова. Пока - на 48 часов, но в ближайшее время ему планируют предъявить официальное обвинение.

Между тем, уже выяснилось, что рухнувшее здание было самостроем. Изначально там была небольшая автомойка, но даже она была построена с нарушениями проектных норм и объект не соответствовал генплану. Несмотря на это, в 2017 году к автомойке владелец здания пристроил второй этаж, назвал всю эту конструкцию торговым центром и продолжал эксплуатировать его в нарушение всех норм и требований законодательства.