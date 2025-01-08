В российском Энгельсе после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе

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Опубликовано: 08.01.2025 07:52 , Обновлено: 08.01.2025

Два российских города - Саратов и Энгельс - в ночь на 8 января подверглись массированной атаке беспилотников. В последнем результатом атаки стал серьёзный пожар на местной нефтебазе.

О ночной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Конкретное предприятие, пострадавшее во время атаки, губернатор не назвал, заявив, что пожар на промышленном объекте в Энгельсе вспыхнул в результате “попадания обломков”. О пострадавших при этом не сообщалось.

На предприятии, где вспыхнул пожар, развернули оперативный штаб, к работам привлекли специалистом МЧС, областной службы спасения и других профильных служб.

Между тем, по данным Telegram-канала ЕЖ, пожар на нефтебазе в Энгельсе сопровождался взрывами. Известно, что рядом с городом находится военный аэродром, который, как предположили авторы некоторых видеороликов,выложенных в интернет, и был основной целью беспилотников.

По информации ЕЖ, местные жители также насчитали более 25-30 взрывов над городом, а также сообщили о падении обломков беспилотников на улицах города.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь над территорией Саратовской области были сбиты 11 беспилотников (над территорией других российских регионов - ещё 21 дрон). Ответственность за эти атаки российские военные возложили на украинские Вооружённые силы, однако там эти заявления, равно как и саму атаку по нефтебазе в Энгельсе, никак не комментировали.