В российском Дагестане ввели ЧП из-за потопа. Разрушен мост

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Опубликовано: 28.03.2026 18:10 , Обновлено: 28.03.2026

В столице российского региона Дагестан, Махачкале, ввели «режим функционирования чрезвычайной ситуации» из-за наводнения. Издание «Голос Дагестана» сообщило, что за сутки в регионе выпало более 50 мм осадков — это рекорд за последние 107 лет, превысивший показатели марта 1919 года.

Из-за аномальных ливней в Махачкале затапливает дома. Появились видео, где потоки воды уносят людей и животных. Критическая ситуация не только в Махачкале, но и в других регионах Дагестана — в частности, в Хасавюрте (там из-за ливней обрушился железнодорожный мост), Дербенте, Новом Чангане и др. Порядка 60 тысяч человек остались без электричества.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что хотя власти готовились к ливням, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».”