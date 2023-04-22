В российском Белгороде власти объявили эвакуацию тысяч жителей

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Опубликовано: 22.04.2023 13:32 , Обновлено: 22.04.2023

Власти областного центра Белгород в России объявили 22 апреля об эвакуации около 3 тыс человек из 17 многоквартирных домов.

Эвакуация производится рядом с местом, куда российский бомбардировщик “случайно” скинул бомбу, в результате взрыва которой образовалась воронка в 20 метров.

По сообщениям местных властей, на месте инцидента нашли ещё один “взрывоопасный предмет”. Возможно, бомбардировщик скинул на российский Белгород не одну, а две бомбы? Какое количество боеприпасов выпало из российского военного самолёта - местные власти и Минобороны РФ не сообщили.

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Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны РФ признало, что мощный взрыв в российском Белгороде был вызван авиабомбой, которая упала с их самолета. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского ведомства.

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