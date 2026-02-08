В российском Белгороде 80 тыс человек остались без тепла и света

Опубликовано: 08.02.2026 13:50 , Обновлено: 08.02.2026

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в городе после обстрелов на утро около 80 тысяч человек оставались без тепла, три тысячи — без газа, тысяча — без света.

«По Белгороду произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО (противовоздушной обороны) сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты», — рассказал российский чиновник.

По его словам, власти региона решили открывать пункты обогрева там, где тепла нет, а не по всему городу.

Украина начала обстреливать тепло- и электростанции и другие объекты энергетики в приграничном Белгороде сравнительно недавно. В свою очередь, Россия наносит удары по украинским ТЭЦ (теплоэлектроцентралям) и распределительным станциям. В Минобороны России (Министерстве обороны Российской Федерации) такие удары объяснили тем, что они обеспечивают функционирование военных объектов.

Известно, что на утро воскресенья украинские АЭС (атомные электростанции) все еще частично остановлены после вчерашнего воздушного удара.

«Восстановление происходит как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих подачу мощности АЭС. В настоящее время атомная генерация все еще частично разгружена», — говорится в заявлении «Укрэнерго».

А в большинстве регионов Украины сейчас действуют аварийные отключения света.