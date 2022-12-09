В российском Барнауле загорелся шинный завод

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Опубликовано: 09.12.2022 10:38 , Обновлено: 09.12.2022

Утром 9 декабря в российском Барнауле произошел пожар в одном из производственных построек шинного завода. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м. Об этом сообщают в ГУ МЧС Алтайского края.

Возгорание произошло на территории Алтайского шинного комбината. Предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 04:50. Когда работники МЧС прибыли на место, огонь распространялся по зданию. К тушению привлекли дополнительные силы — 110 человек и 33 единицы техники. На место происшествия прибыл также пожарный поезд.

Тушение осложнило сильное задымление и низкая температура воздуха - 26 градусов ниже нуля. Пока причины возгорания неизвестны.

Ранее Телеграф писал, что в Подмосковье утром 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару присвоили четвертый из пяти уровень сложности. По предварительной информации, загорелась кровля строительного магазина OBI. Площадь пожара составила около 18 тыс. м².

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