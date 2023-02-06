В 150 км от Москвы взорвался беспилотник
В России 6 февраля, примерно в 150 км от Москвы взорвался беспилотник. А именно — в окрестностях города Калуга. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По словам Шапши, инцидент произошел в 5 утра.
«В лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал чиновник в телеграм-канале.
Он утверждает, что никто не пострадал и что ущерба гражданским и социальным объектам нет.
К слову, как подметил телеграм-канал «Агентство. Новости», из сообщения губернатора непонятно, пострадали ли военные объекты.
В свою очередь тг-канал Mash написал, что беспилотник летел в сторону одного из военных объектов. Там также опубликовали видео, предположительно, с места событий:
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