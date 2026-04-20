В российский курорте Туапсе масштабные взрывы

Опубликовано: 20.04.2026 08:30 , Обновлено: 20.04.2026

Российский черноморский курорт Туапсе этой ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Кондратьев.

По его данным, в морском порту произошло возгорание. Судя по видео с места событий, речь идёт о масштабных роводеениях и пожаре.

В результате ночной атаки беспилотников, по предварительной информации, погиб один мужчина, еще один пострадал.

Традиционно, российские власти во всем вирят обломки сбитых БПЛА. Там заявили, что они повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме. Повреждена газовая труба.

Российские паблики пишут, что в порту был атакован НПЗ, по которому уже был удар на днях.

Также публикуются кадры масштабного возгорания, но пока неизвестно, сделаны они сегодня или после предыдущего прилёта.