В России заявили об успешном запуске межконтинентальной ракеты «Булава» с атомной подлодки

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Опубликовано: 05.11.2023 17:46 , Обновлено: 05.11.2023

Министерство обороны России в воскресенье, 5 ноября, опубликовало видео испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с атомного подводного крейсера "Император Александр Третий". В ведомстве завили, что испытания прошли успешно и вскоре "будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-морского флота".

Нынешние испытания межконтинентальной баллистической ракеты “Булава” проводиись в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения “Император Александр Третий”.

Ракета, которая, по словам Федерации американских ученых, рассчитана на то, чтобы нести до шести ядерных боеголовок, была запущена из подводного положения в Белом море у северного побережья России и, как утверждают в Минобороны, поразила цель на расстоянии тысяч километров на боевом поле Кура на полуострове Камчатка.

“Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район”, - заявили в Минобороны РФ.

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[info_b]По данным российских источников, “Император Александр Третий” — седьмая из российских атомных подводных лодок проекта 955 “Борей” («Арктический ветер») и четвертая из модернизированного варианта “Борей-А”. По данным Минобороны РФ, ещё три подводных крейсера проекта «Борей-А» в настоящее время строятся - “Князь Пожарский”, “Дмитрий Донской” и “Князь Потемкин”. В НАТО они известны как подводные лодки класса “Долгорукий”.

Как отметило агентство Reuters, подлодка “Император Александр Третий” вооружена современным торпедным оружием и 16 ракетами “Булава”. 12-метровая (40-футовая) ракета имеет дальность действия около 8 тыс. км.[/info_b]