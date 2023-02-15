В ФСБ России заявили о задержании «агента СБУ»

Опубликовано: 15.02.2023 15:58 , Обновлено: 15.11.2024

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Московском регионе «агента Службы безопасности Украины», к вербовке которого якобы имели отношение Польша и Латвия. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 15 февраля.

Отмечается, что гражданин Украины 1977 года рождения «причастен к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги».

В ФСБ утверждают, что мужчина был завербован СБУ в Польше, а проверяли его и готовили якобы в Риге.

По данным российской спецслужбы, в конце ноября 2022 года мужчину направили «под видом беженца» из Латвии в Россию.

Мужчину обвиняют в поджогах двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

Против него возбудили уголовное дело по статье 281 УК РФ «диверсия». Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее, в январе ФСБ заявила о задержании россиянина, который «готовил террористическое преступление по заданию украинских спецслужб».