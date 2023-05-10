В России заявили о гибели главы Генштаба Украины Залужного

Опубликовано: 10.05.2023 15:42 , Обновлено: 10.05.2023

10 мая, некоторые российские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, заявили о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ опровергла слухи.

По ее мнению, такую информацию распространяют россияне для поднятия боевого духа армии РФ и для деморализации украинских войск.

“Все живы. Обычно такие сообщения преследуют несколько целей: психологическое влияние на самого человека; деморализация украинских войск; краткосрочный хайп на теме для поднятие духа собственного войска. Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование”, - заявила представительница Минобороны Украины.

Куда пропал Залужный?

В свою очередь, российские тг-каналы настаивают, что тоо факт, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный долго не появлялся на публике, а ещё отменил встречу с главнокомандующим НАТО в Европе, свидетельствует о том, что он умер.

Других доказательств они не приводят. Зато предположили, что генерал Залужный мог погибнуть во время российского удара 7 и 8 мая по Павлограду, где, как они утверждают, находился один из штабов ВСУ, в котором мог быть на тот момент Валерий Залужный.

Украинский главнокомандующий в последний раз появлялся на публике 30 апреля, когда посетил Львов и встретился с мэром Андреем Садовым. А председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что его встреча с украинским генералом была отменена из-за плотного графика Валерия Залужного, который планирует масштабное контрнаступление на занятые россиянами украинские территории.