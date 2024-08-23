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Опубликовано: 23.08.2024 13:39 , Обновлено: 23.08.2024

Российские тг-каналы Baza, Mash и другие распространили кадры захвата заложников в Волгоградской колонии ИК-19. На видео можно заметить убитого сотрудника колонии в поселке Суровикино.

Один из нападавших зэков держит в руке нож и выступает с мусульманскими лозунгами. Тг-канал Shot сообщил со ссылкой на анонимные источники, что погиб сотрудник колонии, ещё трое были тяжело ранены в результате нападения заключённых. По данным тг-канала, начальник волгоградской ИК-19 45-летний Андрей Девятов, попал в плен к взбунтовавшимся заключённым.

Эта колония является мужской исправительная колония строгого режима. Всего, по официальным данным, в ней содержатся 1241 человек.

В свою очередь, тг-канал Baza сообщил, что уже погибли три человека. По данным тг-канала, как минимум двум людям удалось убежать от зэков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резаными и проникающими ранами.

Обновлено тюТг-канал Baza сообщил, что Нюначальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Он оказался среди тех пяти пострадавших, кому удалось сбежать от взбунтовавшихся заключённых. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным тг-канала Mash, заключённые потребовали 2 млн долларов и вертолёт.