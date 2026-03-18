В России заговорили о дефиците запчастей для пассажирских самолётов из-за войны в Иране

Опубликовано: 18.03.2026 08:34 , Обновлено: 18.03.2026

По информации российского ТГ-канала SHOT, в РФ опасаются возникновения дефицита и так сложно доступных запчастей для авиапарка в стране. Все дело в том, что российские авиакомпании использовали Дубай как один из логистических хабов для поставки запчастей на самолёты по «серой» схеме.

Именно через Объединенные Арабские Эмираты запчасти отправлялись в Россию, где их использовали перевозчики. Но после начала войны на Ближнем Востоке ситуация резко ухудшилась. Чаще всего через ОАЭ заказывались расходные материалы для бортов. Теперь авиакомпании вынуждены прибегать к другим вариантам, которые ранее использовались менее активно — Китай и страны Средней Азии.

Ещё одна проблема — обслуживание двигателей самолётов, которое некоторые российские авиакомпании проводили в Иране.

В первую очередь это касается одних из самых популярных Boeing 737 и Airbus A320, которые активно используются российскими перевозчиками до сих пор. Лётную годность российских самолётов в Иране поддерживали три местные компании. В Росавиации в 2025 году высоко оценивали качество их работы.