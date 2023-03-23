В России загорелся завод двигателей для МАЗов и "Тополь-М"

Опубликовано: 23.03.2023 14:50 , Обновлено: 23.03.2023

В России в Ярославле загорелся завод двигателей, которые ставят на минские МАЗ и ядерные ракетные комплексы "Тополь-М".

В управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что сработала сигнализация в здании на проспекте Октября, 79 на территории завода в одном из цехов.

На место прибыли 15 пожарных машин, которые из цеха вывели 218 человек. Огонь был полностью потушен.

В последний год в России прошла волна крупных пожаров и взрывов на заводах по всей территории страны. Некоторые связывают такую частоту происшествий с войной в Украине. Однако официально власти обычно сообщают об обычных причинах пожаров: несоблюдении техники безопасности и различного рода поломках.