В России загорелся единственный авианосец

Опубликовано: 22.12.2022 12:48 , Обновлено: 22.12.2022

В российском Мурманске 22 декабря загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, авианосец стоял в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка». Из-за пожара эвакуировали 20 человек.

Позже появилась информация, что крейсер потушили. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов утверждает, что «ущерба нет».

Кроме того, он заявил, что «никакого пожара не было», а было «локальное возгорание».

[info_b]«Адмирал Кузнецов» — советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5, единственный авианесущий корабль Военно-морского флота России, флагман ВМФ России и Северного флота. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Спущен на воду в 1985 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль. Работы в тот момент оценивались как минимум в 20 миллиардов рублей, что, как отмечалось, больше, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за череды происшествий эти сроки сдвинулись. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что украинские военные смогли потопить флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» из-за «самонадеянности российских военных», утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в ВСУ.