В России загорелся крупный автомобильный завод

Опубликовано: 28.01.2026 13:00 , Обновлено: 28.01.2026

В соцсетях появились первые видео, а российские СМИ подтвердили, что на Калужском автомобильном заводе (ранее выпускал Volkswagen для рынка СНГ) начался масштабный пожар.

После 2022 года и ухода немецкого автоконцерна с рынка России завод какое-то время простаивал. Затем там стали собирать китайские Chery, но, как это водится в последнее время в РФ, под российским брендом Tenet.

Бывший завод Volkswagen в Калуге (технопарк «Грабцево»), управляемый AGR Automotive Group, был перезапущен в 2024 году, а с 2025 года на площадке начата сборка автомобилей под брендом Tenet (модели T7, T4, T8) с полным циклом производства: сваркой и окраской.

По данным СМИ, площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. А началось всё с возгорания пластика в кузовном цеху.

Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания. Три сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре, они отравились продуктами горения. Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, двое из них от госпитализации отказались.