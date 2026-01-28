В России загорелся крупный автомобильный завод
В соцсетях появились первые видео, а российские СМИ подтвердили, что на Калужском автомобильном заводе (ранее выпускал Volkswagen для рынка СНГ) начался масштабный пожар.
После 2022 года и ухода немецкого автоконцерна с рынка России завод какое-то время простаивал. Затем там стали собирать китайские Chery, но, как это водится в последнее время в РФ, под российским брендом Tenet.
Бывший завод Volkswagen в Калуге (технопарк «Грабцево»), управляемый AGR Automotive Group, был перезапущен в 2024 году, а с 2025 года на площадке начата сборка автомобилей под брендом Tenet (модели T7, T4, T8) с полным циклом производства: сваркой и окраской.
По данным СМИ, площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. А началось всё с возгорания пластика в кузовном цеху.
Далее огонь распространился на пенопласт, используемый во внутренней облицовке здания. Три сотрудника бывшего завода Volkswagen в Калуге пострадали при пожаре, они отравились продуктами горения. Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, двое из них от госпитализации отказались.