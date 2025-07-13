В России задумались об утилизации единственного авианосца «Адмирал Кузнецов»

Опубликовано: 13.07.2025 12:29 , Обновлено: 13.07.2025

Единственный авианосец в российских ВМС (Военно-морских силах), "Адмирал Кузнецов", который был спущен на воду в 1985 году, могут списать и отправить на утилизацию. Об этом сообщила газета "Известия".

Корабль находится на ремонте с 2018 года, и в Минобороны (Министерство обороны) и судостроительной отрасли задумались, стоит ли вообще его восстанавливать.

За время 6-летнего ремонта на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске “Адмирал Кузнецов” успел пострадать от аварий и пожаров.

Так, при выводе корабля из дока “ПД-50” произошло отключение электричества, док затонул. Один из кранов упал на палубу «Кузнецова», оставив пробоину 4×5 м. Погиб один человек, ущерб составил 70 млн рублей.

Также известно про крупный пожар на нижней палубе во время сварочных работ. Тогда погибли два человека, ущерб оценивался в 500 млн рублей. Да и работы по его модернизации фактически приостановлены, сообщили “Известия”.

Впрочем, окончательное решение пока не принято. О дальнейшей судьбе «Адмирала Кузнецова» станет известно, скорее всего, в ближайшее время.

А пока авианосец остаётся символом проблем российского флота: дорогостоящий ремонт, частые аварии и спорная боевая эффективность. Таким он вошёл в историю.

Проблемы авианосца

Одна из самых известных проблем единственного авианосца в российских ВМФ (Военно-морской флот) — это его силовая установка, из-за которой в 1996 году он едва не сел на мель в Средиземном море. Также особенности ее работы постели к тому, что авианосец постоянно дымил на полном ходу, что стало темой для шуток в западной прессе.

Также на авианосце нет катапульты, а использование трамплина для взлёта снижает эффективность авиагруппы, размещённой на корабле. За время службы корабля был зафиксирован ряд катастроф и потерь самолётов.

По данным российских СМИ, частые поломки и высокие затраты на ремонт (более 60 млрд рублей к 2018 году) сделали военное судно весьма проблемным для эксплуатации.