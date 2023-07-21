В России задержали Гиркина-Стрелкова
В России 21 июля задержали блогера и "экс-министра" обороны «ДНР» Игоря Гиркина (по кличке Стрелков). Об этом сообщила его супруга.
По словамМирославы Регинской, примерно в 11:30 к ним в дом приехали представители следственного комитета. Женщины в тот момент дома не было.
Вскоре, по словам консьержа, “они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении”.
От друзей женщина выяснила, что Стрелкову выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (“Экстремизм”).
О его местонахождении пока ничего неизвестно, “на связь он не выходил”, - написала Регинская в тг-канале супруга.
Чем мог не угодить российским властям Гиркин?
Игорь Гиркин в своих соцсетях постоянно критиковал руководство России (в том числе и президента Владимира Путина), а также Министерство обороны и персонально Сергея Шойгу за неудачи в войне.