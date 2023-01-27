В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

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Опубликовано: 27.01.2023 12:33 , Обновлено: 27.01.2023

Российский Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам американских спецслужб — ЦРУ и ФБР — на территории РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» 27 января.

Обновлено Стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за «распространение фейков».

Также в блок попала платформа для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США.

Речь идет о сайтах cia.gov, fbi.gov, rewardsforjustice.net.

На сайте Роскомнадзора причины блокировки не указаны, как и информация о том, кто такую блокировку запросил.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Основной орган внешней разведки и контрразведки США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) — является органом внутренней разведки и, одновременно, федеральной правоохранительной структурой Соединенных Штатов. Составная часть министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.

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