В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР
Российский Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам американских спецслужб — ЦРУ и ФБР — на территории РФ. Об этом сообщил «Интерфакс» 27 января.
Стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за «распространение фейков».
Также в блок попала платформа для борьбы с терроризмом и контразведки Госдепа США.
Речь идет о сайтах cia.gov, fbi.gov, rewardsforjustice.net.
На сайте Роскомнадзора причины блокировки не указаны, как и информация о том, кто такую блокировку запросил.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. Основной орган внешней разведки и контрразведки США.
Федеральное бюро расследований (ФБР) — является органом внутренней разведки и, одновременно, федеральной правоохранительной структурой Соединенных Штатов. Составная часть министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.
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