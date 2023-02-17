В России взорвался завод по производству взрывчатки
В городе Чапаевск Самарской области России произошел взрыв на механическом заводе, который производит взрывные патроны и другие взрывчатые вещества.
Агентство ТАСС сообщило, что «произошла детонация взрывчатого вещества», однако «пожара не было».
По информации экстренных служб, один человек погиб, еще трое ранены.
Больше подробностей пока нет. Фотографий с места произошедшего тоже.
[info_b]Чапаевский механический завод производит капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, герметичные взрывные патроны и другое.[/info_b]
К слову, вечером 16 февраля в центре Белгорода прогремели семь взрывов, которые продолжались 10 минут с интервалами. Об этомсообщили российские СМИ.