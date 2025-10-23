В России взорвался завод по производству снарядов

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2025 11:02 , Обновлено: 23.10.2025

В ночь на четверг, 23 октября, на российском оборонном заводе "Пластмасс" в Копейске (Челябинская область) прогремел мощный взрыв. На данный момент известно о 10 погибших, ещё пять человек остаются в тяжелом состоянии. Следственный комитет России уже озвучил предварительную причину взрыва.

По информации местного новостного портала 74.ru, взрыв на заводе был такой силы, что грохот был слышен не только в самом Копейске, но и Тракторозаводском и Ленинском районе Челябинска. В некоторых домах взрывной волной выбило окна и сорвало с петель двери.

По данным российских СМИ, само предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов, а также занимается утилизацией боеприпасов с истекшим сроком хранения.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями клубов дыма, некоторым очевидцам удалось заснять на камеру непосредственно сам момент взрыва.

Судя по кадрам из соцсетей, на месте взрыва вспыхнул серьёзный пожар. На данный момент, по информации областной администрации, его удалось потушить и спасатели приступили к обследованию территории предприятия.

Несмотря на то, что изначально в местных чатах прошла информация о том, что причиной взрыва стала атака беспилотника, губернатор Челябинской области Алексей Текслер эти слухи опроверг. Позднее официальную версию произошедшего озвучили в Следственном комитете России.

“По данным следствия, в вечернее время 22 октября на территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок”, — так описали произошедшее в российском СК.

Областное следственное управление уже возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ - за “нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.

Местные власти предупредили, что количество жертв ЧП ещё может возрасти - на данный момент на предприятии продолжаются поисковые работы. Пятерых заводчан госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии, с серьёзными ожогами. По информации ТАСС, общее число пострадавших в утру выросло до 18 человек.

В Копейском городском округе официально ввели режим муниципальный чрезвычайной ситуации - въезд в соседний с предприятием поселок перекрыли силовики. На 24 октября по всей Челябинской области объявили траур, рекомендовав учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить любые развлекательные мероприятия.