В России взорвался военно-транспортный самолет

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Опубликовано: 02.03.2023 15:03 , Обновлено: 02.03.2023

В России на авиазаводе в Ульяновске взорвался военно-транспортный самолет, сообщили СМИ 2 марта.

Как пишет телеграм-канала Baza, на заводе «ИЛ-Авиастар» проходили испытания фюзеляжа самолета Ил-76 МД. Корпус проверяли воздухом под давлением, в результате произошла разгерметизация.

«6 работников предприятия в итоге пострадали. Один из них скончался от полученных травм», — заявили там, не назвав источник информации.

Тем временем Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что на заводе произошел «трагический инцидент», в результате которого погиб человек.

Тем временем источник в экстренных службах подтвердил РИА Новости информацию об одном погибшем и пяти пострадавших.