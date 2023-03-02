В России взорвался военно-транспортный самолет
🕵️ Неофициально
В России на авиазаводе в Ульяновске взорвался военно-транспортный самолет, сообщили СМИ 2 марта.
Как пишет телеграм-канала Baza, на заводе «ИЛ-Авиастар» проходили испытания фюзеляжа самолета Ил-76 МД. Корпус проверяли воздухом под давлением, в результате произошла разгерметизация.
«6 работников предприятия в итоге пострадали. Один из них скончался от полученных травм», — заявили там, не назвав источник информации.
Тем временем Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что на заводе произошел «трагический инцидент», в результате которого погиб человек.
Тем временем источник в экстренных службах подтвердил РИА Новости информацию об одном погибшем и пяти пострадавших.