В России взорвался нефтехимический завод

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Опубликовано: 31.03.2026 19:02 , Обновлено: 01.04.2026

Несколько человек погибли, а десятки получили ранения в результате взрыва и пожара на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане (РФ), сообщают российские паблики. Официально речь идет об аварии на производстве, а не о диверсии или атаке БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).

На кадрах с места аварии видны масштабные разрушения.

При этом на самом предприятии заявили, что основные производственные узлы «Нижнекамскнефтехима» не пострадали в результате ЧП (чрезвычайного происшествия) и завод продолжает работу.

По данным пресс-службы, возгорание уже локализовано, сейчас идет ликвидация остаточного горения. В компании утверждают, что риска дальнейшего распространения огня нет.





















Тем временем до шести выросло число погибших на нижнекамском заводе. По данным SHOT, все они — сотрудники предприятия, работавшие в одной смене в цехе, где произошел взрыв.

Также среди пострадавших — трое сотрудников МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) из бригады, первой прибывшей на нижнекамский завод. Всего пострадал 71 человек на данный момент.