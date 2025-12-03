В России взорвали нефтепровод "Дружба"? Украинская разведка показала видео

🎥 Видео

Опубликовано: 03.12.2025 14:34 , Обновлено: 03.12.2025

В ГУР Украины утверждают, что в России произошёл взрыв на одном из участков нефтепровода «Дружба», экспортирующего нефть в Европу. Инцидент случился в районе посёлка Казинские Высёлки. Видео взрыва появилось в интернете.

Власти РФ официально пока не подтвердили заявления украинской стороны.

Очевидцы сообщили, что слышали взрывы и вспышки, которые можно было увидеть с большого расстояния. По всей видимости, для разрушения участка трубопровода использовались дистанционно подрывные взрывные устройства, а также другие горючие смеси для достижения более интенсивного эффекта горения.

Этот трубопровод имеет решающее значение для Словакии и Венгрии, так как эти страны сильно зависят от российской нефти, поставляемой по южной ветке трубопровода «Дружба».