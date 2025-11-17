В России ввели обязательную отработку в госклиниках для выпускников медвузов. Даже "платников"?

Опубликовано: 17.11.2025 16:09 , Обновлено: 17.11.2025

Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее парламентом закон об обязательной отработке выпускников медицинских вузов под руководством наставника в муниципальных и государственных медучреждениях.

Срок отработки будет определять Минздрав отдельными постановлениями, но согласно закону, он не может превышать три года для нецелевиков. А вступит в силу закон с 1 марта 2026 года.

Тем временем, против распределения в России выступили сами врачи. Издание “Медвестник” сообщило, что две трети опрошенных им медиков (73%) выступают против таких мер. По мнению многих, отработка может отпугнуть талантливую молодежь от поступления в медвузов.

И только 8,6% опрошенных отметили, что «государство вправе требовать от молодого специалиста компенсации вложенных в его образование средств в виде отработки в государственном учреждении».

Кого именно затронут новые правила?

Суть нового закона в том, что обязательная отработка, названная в документе «наставничеством», станет обязательным шагом для начала карьеры медика. Однако у российского закона есть отличия от белорусского распределения медиков.

Госраспределение коснется таких категорий выпускников:

Выпускники колледжей, специалитета и ординатуры – все они должны будут отработать определенный срок в медучреждениях, работающих в системе ОМС (обязательного медицинского страхования), то есть в государственных или муниципальных клиниках.

– все они должны будут отработать определенный срок в медучреждениях, работающих в системе ОМС (обязательного медицинского страхования), то есть в государственных или муниципальных клиниках. Студенты-«целевики» – для них правила самые строгие. Все бюджетные места в ординатуре теперь станут целевыми. Отказ от отработки грозит им гигантским штрафом: возместить стоимость обучения в трёхкратном размере .

– для них правила самые строгие. Все бюджетные места в ординатуре теперь станут целевыми. Отказ от отработки грозит им гигантским штрафом: возместить стоимость обучения в . Студенты-бюджетники и платники – все обязаны проходить отработку, но им позволят выбрать конкретное учреждение самостоятельно. Санкции за отказ для них не денежные, но серьезные: они не смогут пройти периодическую аккредитацию, без которой нельзя работать врачом.

– все обязаны проходить отработку, но им позволят выбрать конкретное учреждение самостоятельно. Санкции за отказ для них не денежные, но серьезные: они не смогут пройти периодическую аккредитацию, без которой нельзя работать врачом. Нынешние студенты – закон коснётся тех, кто будет проходить первичную аккредитацию после 1 марта 2026 года.

Точные сроки отработки для разных специальностей Минздрав определит позже, но по закону они не могут превышать три года. Для целевиков, впрочем, контракт может предусматривать и до пяти лет. На самом деле во время обсуждения закона представители властей не скрывали, что цель введения “наставничества” - залатать дыры и восполнить дефицит кадров в государственных клиниках.