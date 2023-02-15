В России вместо зарубежных книг решили издавать их пересказы — «Ъ»

Опубликовано: 15.02.2023 16:43 , Обновлено: 15.02.2023

Российские издательства рассматривают возможность выпускать санкционные книги-бестселлеры в форме пересказа без прямого цитирования. Об этом сообщила «Коммерсант» («Ъ»).

По информации газеты, издательства «Эксмо-АСТ» и Smart Reading в таком формате собираются выпустить мемуары британского принца Гарри «Запасной».

Такой подход, по мнению издательств, поможет обеспечить доступность популярных зарубежных книг для россиян.

При этом юристы отметили «Коммерсанту», что правообладатели могут подать в суд, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

А вот в издательстве Individuum сообщили, что не собираются использовать пересказы книг для обхода санкций, объяснив это вероятным ухудшением отношений с правообладателе.

«Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит. Метод плохо повлияет на отношения с правообладателями», — сказал главный редактор Individuum Феликс Сандалов.